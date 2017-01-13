Парламент Таиланда принял поправки к конституции

Парламент Таиланда принял в пятницу поправки к действующей временной конституции страны в разделе "Монархия", открывающие путь для внесения изменений в соответствующие пункты проекта нового основного закона королевства, который может быть принят и введен в действие только после утверждения королем Маха Ватчиралонгконом (Рамой Десятым), сообщает интернет-версия газеты "Кхом Чат Лык"





Ранее таиландские СМИ сообщали со слов премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча, что Бюро королевского двора по инициативе Тайного королевского совета внесло в парламент и правительство предложение монарха об отзыве проекта новой конституции, находившегося у него на утверждении, для внесения изменений в текст статей, касающихся монархии и полномочий короля.

Проект был принят на всенародном референдуме в 2016 году, после чего утвержден парламентом и правительством, а затем передан в Бюро королевского двора для утверждения монархом, который по конституции является в Таиланде главой государства. Для того, чтобы внести поправки в проект новой конституции, необходимо было сначала изменить ряд положений действующей временной конституции, введенной в действие военными после государственного переворота в 2014 году.





Именно эти изменения и были внесены принятыми в пятницу поправками в текст временной конституции. В частности, изменен срок рассмотрения монархом проекта новой конституции: если до принятия поправок процесс рассмотрения и утверждения (или возвращения в парламент на доработку) проекта конституции королем заканчивался 9 февраля, на 90-й день после передачи проекта в королевскую канцелярию, то теперь король начнет рассматривать проект заново после того, как специальная комиссия разработает текст необходимых поправок, и тогда начнется новый отсчет 90 дней. Наиболее заметным изменением по существу королевских полномочий, внесенным в конституцию в пятницу, стал новый текст статьи о назначении регента в случае выезда монарха за рубеж на любой срок: по новым правилам король может назначить, а может и не назначать регента на время своего отсутствия. Предыдущая редакция статьи обязывала монарха назначить регента, а в случае невозможности назначения регента монархом, им автоматически становился председатель Тайного королевского совета.





Многие наблюдатели считают, что после принятия поправок военному правительству Таиланда не удастся в объявленные сроки выполнить свою "дорожную карту к восстановлению демократии", так как после утверждения новой конституции королем необходимо будет создать и провести через такой же процесс утверждения "органические законы" к конституции, в том числе закон о выборах, и потому первые после переворота всеобщие выборы в парламент состоятся не раньше 2018 года вместо ноября – декабря 2017 года. Действующий парламент Таиланда является временным и состоит из назначенных, а не выборных, депутатов.





Фото © РИА Новости. Виталий Аньков



