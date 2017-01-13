На инаугурацию Трмпа его противники планируют устроить массовые протесты
13 января 2017, 14:01
"Мы хотим сорвать инаугурацию. Мы хотим увидеть, как в этом городе и по всей стране кипит восстание", — цитирует агентство активиста Дэваида Терстона.
Многотысячные демонстрации ожидаются в американской столице 20 января для срыва инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на организаторов протеста, передает РИА Новости.
Организацией демонстраций занимается протестная группа DisruptJ20 ("Сорви 20 января"). Она планирует заблокировать 12 контрольно-пропускных пунктов охраны в Вашингтоне, провести четырехкилометровый парад по одному из главных проспектов города, заблокировать на рассвете улицы и устроить акции во время вечерних торжественных мероприятий. Действия протестующих будут координировать около 300 волонтеров.
"Мы хотим сорвать инаугурацию. Мы хотим увидеть, как в этом городе и по всей стране кипит восстание", — цитирует агентство активиста Дэваида Терстона.
На своей странице организаторы призывают не только присоединиться к демонстрациям в Вашингтоне, но и устраивать акции везде, где это возможно. Также они предлагают начать тотальную забастовку и провести протесты у дипломатических миссий США в других странах.
После неожиданной победы Трампа на президентских выборах в крупных городах США прошли выступления тысяч его противников. Основными очагами протестов стали Нью-Йорк, Атланта, Портленд, Сан-Диего в штате Калифорния и Роял Оак в штате Мичиган.
Фото © РИА Новости. Алексей Филиппов
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4839081-3c6d1a2007e84aaa47869f90f1819f0f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также