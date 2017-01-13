На инаугурацию Трмпа его противники планируют устроить массовые протесты

Многотысячные демонстрации ожидаются в американской столице 20 января для срыва инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на организаторов протеста,

Организацией демонстраций занимается протестная группа DisruptJ20 ("Сорви 20 января"). Она планирует заблокировать 12 контрольно-пропускных пунктов охраны в Вашингтоне, провести четырехкилометровый парад по одному из главных проспектов города, заблокировать на рассвете улицы и устроить акции во время вечерних торжественных мероприятий. Действия протестующих будут координировать около 300 волонтеров.





"Мы хотим сорвать инаугурацию. Мы хотим увидеть, как в этом городе и по всей стране кипит восстание", — цитирует агентство активиста Дэваида Терстона.