Сагинтаев провел заседание экспертного совета по вопросам экономики

В ходе заседания обсуждены актуальные вопросы оздоровления банковской системы и конкурентоспособности ключевых секторов экономики.





Как отмечалось, экспертами предварительно был проведен анализ текущей ситуации и предложен ряд предложений по озвученным направлениям.





Премьер-Министр поручил соответствующим государственным органам совместно с экспертами провести более глубокое изучение поставленных вопросов и к следующему заседанию представить свои предложения.





Напомним, Экспертный совет по вопросам экономики создан Распоряжением Премьер-Министра РК и первое его заседание состоялось 9 декабря 2016 года.