Сагинтаев провел заседание экспертного совета по вопросам экономики
13 января 2017, 14:02
Экспертами предварительно был проведен анализ текущей ситуации и предложен ряд предложений по озвученным направлениям.
Сегодня в Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание Экспертного совета по вопросам экономики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.
В ходе заседания обсуждены актуальные вопросы оздоровления банковской системы и конкурентоспособности ключевых секторов экономики.
Как отмечалось, экспертами предварительно был проведен анализ текущей ситуации и предложен ряд предложений по озвученным направлениям.
Премьер-Министр поручил соответствующим государственным органам совместно с экспертами провести более глубокое изучение поставленных вопросов и к следующему заседанию представить свои предложения.
Напомним, Экспертный совет по вопросам экономики создан Распоряжением Премьер-Министра РК и первое его заседание состоялось 9 декабря 2016 года.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4839082-4e5df9a75224a6bdf9ecc285a6d59ebc
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также