Процесс по делу о госизмене Януковича начнется в конце января

Обвинительный акт в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о госизмене будет направлен в суд до конца января, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос

Генпрокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года в Святошинском районном суде Киева, перед допросом Януковича в режиме видеоконференции по делу о гибели людей во время беспорядков в Киеве в 2014 году, зачитал уведомление о подозрении экс-президенту по новому делу.





"Подозрение объявлено и уже в январе этого года обвинительный акт будет направлен в суд, и начнется публичный процесс", — сказал Матиос в интервью телеканалу "5 канал".