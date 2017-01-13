С 16 января в Казахстане отменят «желтый» уровень террористической опасности

Антитеррористический центр Республики Казахстан уведомляет об отмене с 16 января 2017 года действия умеренного («желтого») уровня террористической опасности на территории всей страны, сообщает Zakon.kz.

«Решение принято Председателем Комитета национальной безопасности в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма» от 9 августа 2013 года № 611», - говорится в сообщении.

На территории Казахстана «желтый» уровень террористической опасности был введен 6 июня 2016 года после теракта в Актобе.

Напомним, теракт в Актобе произошёл 5 июня. Вооружённая группа напала на два оружейных магазина, воинскую часть и пост полиции в Актобе. В результате нападений погибло семь человек, 38 пострадали. В связи с гибелью военнослужащих и гражданских лиц в результате совершённого в городе Актобе террористического акта распоряжением Нурсултана Назарбаева 9 июня 2016 года был объявлен днём траура.