В Алматы пассажирский автобус на перекрестке протаранил легковушку

В Алматы на пересечении улиц Лавренева - Дунентаева столкнулись автобус и легковушка, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo Nexia двигался в южном направлении. Подъезжая к перекрестку, увидел мигающий зеленый сигнал светофора, и стал притормаживать. чтобы остановиться. И в это время в него сзади на полном ходу врезался автобус, водителя которого не смутил мигающий зеленый, и он намеревался проскочить.





В результате аварии пострадали женщина и ребенок, находившиеся в легковом авто.



