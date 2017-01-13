В Алматы пассажирский автобус на перекрестке протаранил легковушку
13 января 2017, 14:16
Пострадали два человека.
В Алматы на пересечении улиц Лавренева - Дунентаева столкнулись автобус и легковушка, передает корреспондент Zakon.kz.
По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo Nexia двигался в южном направлении. Подъезжая к перекрестку, увидел мигающий зеленый сигнал светофора, и стал притормаживать. чтобы остановиться. И в это время в него сзади на полном ходу врезался автобус, водителя которого не смутил мигающий зеленый, и он намеревался проскочить.
В результате аварии пострадали женщина и ребенок, находившиеся в легковом авто.
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