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Новости за сегодня

Сагинтаев провел заседание экспертного совета по вопросам экономики

 

Сегодня в Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание Экспертного совета по вопросам экономики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

В ходе заседания обсуждены актуальные вопросы оздоровления банковской системы и конкурентоспособности ключевых секторов экономики.

Как отмечалось, экспертами предварительно был проведен анализ текущей ситуации и предложен ряд предложений по озвученным направлениям.

Премьер-Министр поручил соответствующим государственным органам совместно с экспертами провести более глубокое изучение поставленных вопросов и к следующему заседанию представить свои предложения.

Напомним, Экспертный совет по вопросам экономики создан Распоряжением Премьер-Министра РК и первое его заседание состоялось 9 декабря 2016 года.

 

13 января 2017, 14:21
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

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