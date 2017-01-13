Сагинтаев провел заседание экспертного совета по вопросам экономики

Сегодня в Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание Экспертного совета по вопросам экономики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

В ходе заседания обсуждены актуальные вопросы оздоровления банковской системы и конкурентоспособности ключевых секторов экономики.

Как отмечалось, экспертами предварительно был проведен анализ текущей ситуации и предложен ряд предложений по озвученным направлениям.

Премьер-Министр поручил соответствующим государственным органам совместно с экспертами провести более глубокое изучение поставленных вопросов и к следующему заседанию представить свои предложения.

Напомним, Экспертный совет по вопросам экономики создан Распоряжением Премьер-Министра РК и первое его заседание состоялось 9 декабря 2016 года.