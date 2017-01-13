Вооруженные группировки в Сирии назвали условия участия во встрече в Астане

"Вооруженные группировки, сосредоточенные на севере (Сирии — ред.), поставили определенные условия для того, чтобы поехать в Астану, в том числе — прекращение огня под международным контролем", — заявил аль-Афанди на встрече в Анкаре. Он добавил, что участники встречи в Астане пока не определены.





Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, это может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, поддержал эту инициативу. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля.