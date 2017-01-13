Житель Шымкента инсценировал угон своей машины, а потом пытался продать ее

В Шымкенте полицейские задержали мужчину, инсценировавшего угон собственной машины, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.





В октябре прошлого года в Каратауский ОП УВД Шымкента с заявлением обратился местный житель, 1988 г.р. Он сообщил, что неизвестные угнали его машину марки Toyota Corolla. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили угнанное авто на одной из улиц города.





В ходе предварительного следствия полицейские установили, что 29-летний мужчина инсценировал угон своей машины, чтобы получить за нее страховку в банке.





"Кроме того, после получения страховки на сумму 800 тысяч тенге мужчина попытался продать данную автомашину 33-летнему жителю Шымкента, у которого он взял задаток в сумме 500 тысяч тенге, однако обещания не выполнил. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Каратауского ОП по двум статьям УР РК: 190 «Мошенничество» и 419 «Заведомо ложный донос». Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование", - сообщили в полиции.