Японцы в считаные дни раскупили сакэ, которое пил Путин

Некоторые дилеры продают по принципу "одна бутылка – в одни руки", только у них и остались единичные экземпляры.

Сакэ "Восточная красавица", которое похвалил на итоговой пресс-конференции в Японии Владимир Путин, исчезло со складов за считанные дни после визита российского президента, сообщил РИА Новости глава компании "Сумикава сюдзо" Такафуми Сумикава.





"Сакэ "Восточная красавица. Первый штандарт", которое одобрил президент Путин, было раскуплено с наших складов меньше чем за неделю. Всего этот вид мы производим в объеме около 20 тысяч бутылок в год. Мы заранее не знали, что оно будет представлено российскому президенту, и были совершенно не готовы к такой реакции покупателей. Телефон разрывался от звонков. Сейчас у нас не осталось ни одной бутылки. На "Восточную красавицу. Первый штандарт", которую пил российский президент, очередь ожидания составляет 2-3 месяца", — сказал Сумикава.

В конце итоговой пресс-конференции 16 декабря российский лидер, отвечая на вопрос журналиста, пошутил, что ему "удалось прикоснуться только к одному горячему источнику – это сакэ местного производства, называется "Восточная красавица". В программу визита входило посещение термальных источников.





Вскоре не только напиток, который пил Путин, но и вся линейка марки "Восточная красавица" почти исчезла даже в интернет-магазинах: чаще всего рядом с этим товаром написано "распродано". Изредка удается найти 3-6 бутылок в наличии. Некоторые дилеры продают по принципу "одна бутылка – в одни руки", только у них и остались единичные экземпляры.

"Сейчас ажиотаж охватил все товары этой марки, покупатели не вдаются в подробности. Главное, чтобы это была "Восточная красавица". В год мы производим 250 тысяч бутылок нескольких видов линии "Восточная красавица", и впервые столкнулись с ситуацией, когда у нас на складе нет ни одной бутылки", — пояснил Сумикава.

Обычный цикл производства "Восточной красавицы" составляет 40 дней, в каждой партии – 1500 бутылок объемом от 720 до 1800 миллилитров.

"Сейчас каждая партия раскупается сразу, следующим покупателям приходится ждать еще 40 дней, чтобы приобрести это сакэ. Никогда до сих пор не было ничего подобного", — сказал глава компании.





Сакэ "Восточная красавица" не экспортируется в Россию, а на предложения начать поставки "Сумикава сюдзо" пока ответить не может. "У нас просто нет ничего на складе, вот такая история. Хотя, конечно, мы бы очень хотели узнать, понравится ли наше сакэ российским покупателям", — отметил Такафуми Сумикава.

Визит президента России Владимира Путина в Японию состоялся 15-16 декабря. Первый день визита проходил в префектуре Ямагути – избирательном округе премьер-министра Синдзо Абэ и родине его предков. Во время рабочего ужина было подано сакэ "Восточная красавица".



