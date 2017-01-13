В Костанае старики продают школьникам насвай

В Костанае пожилые люди продают школьникам насвай , пишет , пишет портал "Алау" со ссылкой на жительницу города, обратившуюся в редакцию.





По ее словам, торговля запрещенным веществом открыто идет в районе магазина "Радуга". "Взрослым то понятно, но школьникам!? И ещё говорит: "Я пенсионер и мне ничего не будет". Не знаю к кому обратиться. Участковый приходил, но безрезультатно", — сокрушается костанайка.





Женщина отмечает, что не знает, как бороться с наглым поведением со стороны немолодых продавцов.

"Я понимаю возраст и так далее, но это не даёт им право так себя вести. Каждый день слышны оскорбления и провоцирования на скандалы. Угрозы своими родственниками, которые работают в госорганах и обещание проблем. Уже просто нет сил!"- говорит она.







