В Костанае старики продают школьникам насвай
13 января 2017, 15:06
Обращение к участковому не помогает.
В Костанае пожилые люди продают школьникам насвай, пишет портал "Алау" со ссылкой на жительницу города, обратившуюся в редакцию.
По ее словам, торговля запрещенным веществом открыто идет в районе магазина "Радуга". "Взрослым то понятно, но школьникам!? И ещё говорит: "Я пенсионер и мне ничего не будет". Не знаю к кому обратиться. Участковый приходил, но безрезультатно", — сокрушается костанайка.
Женщина отмечает, что не знает, как бороться с наглым поведением со стороны немолодых продавцов.
"Я понимаю возраст и так далее, но это не даёт им право так себя вести. Каждый день слышны оскорбления и провоцирования на скандалы. Угрозы своими родственниками, которые работают в госорганах и обещание проблем. Уже просто нет сил!"- говорит она.
Фото: alau.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4839096-d21114b62ceecd7514c9576630a266e0
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также