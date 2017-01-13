Сильное столкновение двух Honda произошло на "барахолке" в Алматы
13 января 2017, 15:07
Пострадали оба водителя.
В Алматы на ул.Северное кольцо столкнулись два автомобиля Honda, передает корреспондент Zakon.kz.
Водитель автомобиля Honda Odyssey двигался в северном направлении. Напротив рынка "Байсат" машину внезапно понесло по дороге и выкинуло на встречную полосу, развернув в обратном направлении. И в этот момент в машину сзади врезалась Honda CR-V. После столкновения оба автомобиля отбросило в разные стороны в отбойники.
В результате ДТП пострадали водители обоих авто.
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