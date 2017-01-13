«Черная пятница» или 13 событий, которые произошли в пятницу 13-го
13 января 2017, 15:09
Так ли страшен черт, как его малюют, или стоит ли бояться тринадцатого дня месяца выпавшего на пятницу?
Психологи во всем мире утверждают, что именно в пятницу 13-го с людьми происходит больше неприятностей или даже несчастных случаев. Возможно всему виной мнительность и самовнушение.
Боязнь пятницы 13-го называется трискаидекафобия. Как правило, страх перед этой цифрой считают суеверием, связанным с далекими предрассудками, берущими свои корни в религии. Возможно, число 13 вечно «страдает» от того, что следуют сразу после 12 числа, которое является идеальным: 12 месяцев в году, 12 апостолов Иисуса, 12 знаков зодиака. Но нельзя исключить тех мистических событий, которые произошли именно в пятницу 13-го.
Вообще число 13 овеяно многими мистическими событиями. К примеру, в этот день из рая были изгнаны Адама и Евы. Позже в этот же день в самую "черную" пятницу Каин убил Авеля.
И так по накатанной. В пятницу распяли Иисуса Христа. На Тайной вечере тринадцатым был Иуда. Что из этого получилось, все знают. Впрочем, ещё древние римляне и греки избегали числа 13, якобы приносящего несчастья. А в мифологии древних германцев существует легенда о пиршестве двенадцати богов в Вальгалле, которое также закончилось плачевно - по причине прибытия их "коллеги" Локи, бога ссоры и раздоров. Локи явился незваным, оказался тринадцатым и все испортил: небожители перессорились, и в итоге был убит Бальдр, любимец богов.
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13 августа 1521 года конкистадор Эрнан Кортес взял в плен правителя Теночтитлана по имени Куаутемок и объявил город испанской территорией, переименовав его в Мехико, чем и положил начало гибели государства Ацтеков.
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13 сентября 1940 года на Букингемский дворец было сброшено пять немецких бомб, уничтоживших в том числе и Дворцовую часовню. Бомбёжка была частью гитлеровского плана под названием «Лондонский блиц».
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13 ноября 1970 года более 300 тысяч жителей города Читтагонг (Бангладеш) погибли в результате пронесшегося над Южной Азии чудовищного урагана, который стал причиной наводнения в дельте Ганга, унесшего жизни еще миллиона человек.
13 октября 1972 года произошла катастрофа самолета FH-227 в Андах. Выжившие после крушения 72 дня боролись за жизнь и вынуждены были прибегнуть к каннибализму.
13 января 1989 года вирус «Пятница, 13-е» поразил сотни компьютеров по всей Великобритании, уничтожая программные файлы, и вызвав настоящую панику – в те годы крупномасштабные компьютерные атаки были еще относительно новым явлением.
13 октября 1989 года случилось второе, крупнейшее в истории на тот момент, падение индекса Dow Jones, названное «мини-крах пятницы, 13». Индекс тогда упал на 508 пунктов, потеряв за один день 22,6%. В настоящее время такое падение не вошло бы даже в десятку.
13 сентября 1996 года в Лас-Вегасе был убит популярный музыкант и композитор Тупак Шакур, до того сумевший несколько раз удачно избежать смерти.
13 января 2012 года — крушение лайнера «Costa Concordia», на борту которого находилось более 4200 пассажиров и членов экипажа. Жертвами катастрофы стали 32 человека.
В некоторых странах 13 напротив считается счастливым числом. В Китае не любят слово «четыре», потому что оно схоже по произношению со словом смерть. Во многих китайских зданиях отсутствует четвертый этаж – так же, как в США иногда пропускают 13 этаж. В Японии боятся числа 9, поскольку оно звучит так же, как и слово «мучение» или «страдание». Итальянцы с предубеждением относятся к пятнице 17 числа. В Афганистане дурной славой пользуется число 39.
По материалам из открытых источников
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