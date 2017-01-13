«Черная пятница» или 13 событий, которые произошли в пятницу 13-го

Так ли страшен черт, как его малюют, или стоит ли бояться тринадцатого дня месяца выпавшего на пятницу?

Психологи во всем мире утверждают, что именно в пятницу 13-го с людьми происходит больше неприятностей или даже несчастных случаев. Возможно всему виной мнительность и самовнушение.





Боязнь пятницы 13-го называется трискаидекафобия. Как правило, страх перед этой цифрой считают суеверием, связанным с далекими предрассудками, берущими свои корни в религии. Возможно, число 13 вечно «страдает» от того, что следуют сразу после 12 числа, которое является идеальным: 12 месяцев в году, 12 апостолов Иисуса, 12 знаков зодиака. Но нельзя исключить тех мистических событий, которые произошли именно в пятницу 13-го.













Вообще число 13 овеяно многими мистическими событиями. К примеру, в этот день из рая были изгнаны Адама и Евы. Позже в этот же день в самую "черную" пятницу Каин убил Авеля .





И так по накатанной. В пятницу распяли Иисуса Христа. На Тайной вечере тринадцатым был Иуда. Что из этого получилось, все знают. Впрочем, ещё древние римляне и греки избегали числа 13, якобы приносящего несчастья. А в мифологии древних германцев существует легенда о пиршестве двенадцати богов в Вальгалле, которое также закончилось плачевно - по причине прибытия их "коллеги" Локи, бога ссоры и раздоров. Локи явился незваным, оказался тринадцатым и все испортил: небожители перессорились, и в итоге был убит Бальдр, любимец богов.





13 октября 1307 года армия французского короля Филиппа IV внезапно напала на поселение рыцарей ордена тамплиеров. В результате было арестовано несколько тысяч «бедных рыцарей Христа». Их обвинили в таких тягчайших преступлениях, как отречение от церкви и поклонение идолам. Ни одно из этих обвинений доказано не было, но, по тем временам, этого и не требовалось – под пытками подозреваемые сами быстро во всём сознавались.













13 августа 1521 года конкистадор Эрнан Кортес взял в плен правителя Теночтитлана по имени Куаутемок и объявил город испанской территорией, переименовав его в Мехико , чем и положил начало гибели государства Ацтеков.





13 декабря 1907 года на скалах произошло крушение семимачтовой шхуны «Томас У. Лоусон» — крупнейшего корабля своего класса. Что особо примечательно, корабль был назван в честь автора экстравагантной книги «Пятница, тринадцатое».













13 июля 1931 года был арестован и приговорен к тюремному заключению некогда всемогущий «хозяин Чикаго» , известный американский гангстер Аль Капоне.





13 сентября 1940 года на Букингемский дворец было сброшено пять немецких бомб, уничтоживших в том числе и Дворцовую часовню. Бомбёжка была частью гитлеровского плана под названием «Лондонский блиц».





13 июня 1952 года шведский военный самолёт DC-3, на борту которого находился экипаж из восьми человек , исчез с радаров в районе международных вод Балтийского моря. Это событие известно как "Дело Каталины", потому что один из двух самолетов Каталина, посланных на поиски экипажа DC-3, был атакован советскими ВВС.













13 июля 1956 года США и Великобритания отклонили требования Индии и Югославии о прекращении ядерных испытаний в атмосфере.





13 ноября 1970 года более 300 тысяч жителей города Читтагонг (Бангладеш) погибли в результате пронесшегося над Южной Азии чудовищного урагана , который стал причиной наводнения в дельте Ганга, унесшего жизни еще миллиона человек.













13 октября 1972 года произошла катастрофа самолета FH-227 в Андах. Выжившие после крушения 72 дня боролись за жизнь и вынуждены были прибегнуть к каннибализму.





13 января 1989 года вирус «Пятница, 13-е» поразил сотни компьютеров по всей Великобритании , уничтожая программные файлы, и вызвав настоящую панику – в те годы крупномасштабные компьютерные атаки были еще относительно новым явлением.





13 октября 1989 года случилось второе, крупнейшее в истории на тот момент, падение индекса Dow Jones, названное «мини-крах пятницы, 13» . Индекс тогда упал на 508 пунктов, потеряв за один день 22,6%. В настоящее время такое падение не вошло бы даже в десятку.





13 сентября 1996 года в Лас-Вегасе был убит популярный музыкант и композитор Тупак Шакур, до того сумевший несколько раз удачно избежать смерти.









13 января 2012 года — крушение лайнера «Costa Concordia», на борту которого находилось более 4200 пассажиров и членов экипажа. Жертвами катастрофы стали 32 человека.





В некоторых странах 13 напротив считается счастливым числом. В Китае не любят слово «четыре», потому что оно схоже по произношению со словом смерть. Во многих китайских зданиях отсутствует четвертый этаж – так же, как в США иногда пропускают 13 этаж. В Японии боятся числа 9, поскольку оно звучит так же, как и слово «мучение» или «страдание». Итальянцы с предубеждением относятся к пятнице 17 числа. В Афганистане дурной славой пользуется число 39.













По материалам из открытых источников