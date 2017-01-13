Техническое и профессиональное, послесреднее образование в Республике Казахстан на начало 2016/17 учебного года

На начало 2016/2017 учебного года в Республике Казахстан функционировало 779 самостоятельных организаций технического и профессионального образования (далее - ТиПО) и 24 филиалов.

Общая численность учащихся составляет 488,9 тыс. человек, из них 230,6 тыс. человек или 47,2% - женщины. По сравнению с предыдущим учебным годом численность учащихся сократилась на 2,0% (в 2015/2016 - 499,0 тыс.человек).

Государственными являются 58,4% или 455 учебных заведений, в них обучается 281,0 тыс. человек.

Обучаются на базе основного среднего образования 65,9% от общего числа учащихся, на базе общего среднего образования - 32,6%, колледжа - 1,5%. По дневной форме обучается 85,9% учащихся, на заочной и вечерней форме -13,5% и 0,6% соответственно.

Сохраняется тенденция роста доли учащихся, обучающихся на государственном языке, так если в 2014/2015 учебном году удельный вес получающих техническое и профессиональное образование на казахском языке составлял 57,5%, а в 2015/2016 - 57,9%, то в отчетном периоде вырос до 59%.

Число выпускников в 2016 году составило 149,0 тыс.человек, из них 88,3 тыс.человек или 59,3% трудоустроены и 14,6 тыс. человек или 9,8% продолжили обучение в высших учебных заведениях и колледжах.

В организациях технического и профессионального образования республики занято 37,1 тыс. преподавателей и 5,7 тыс. мастеров производственного обучения. Из общего числа педагогических работников 32,5 тыс. человек или 87,6% состоят в штате учебных заведений. Высшую категорию имеют 9 944 преподавателей и 588 мастеров производственного обучения, что составляет соответственно 26,8% и 10,3% от общего их числа.

Общая площадь зданий организаций технического и профессионального образования на начало 2016/2017 учебного года составила 4684,9 тыс. кв.м., из них 4493,1 тыс.кв.м. или 95,9% являются собственностью учебных заведений.