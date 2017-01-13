В Китае 21 чиновник наказан после возгорания автобуса, унесшего 35 жизней
13 января 2017, 15:15
Кроме этого в отношении еще 21 лица были приняты различные меры наказания.
Власти КНР наказали 21 чиновника по делу о возгорании автобуса в провинции Хунань, унесшем жизни 35 человек, сообщает агентство Синьхуа, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в конце июня в уезде Ичжан в провинции Хунань. Автобус, в котором находились 57 человек, врезался в ограждение на дороге, после чего загорелся. Как сообщила местная полиция, после столкновения с ограждением произошла утечка машинного масла, которое воспламенилось. Погибли 35 человек, еще 13 пострадали.
Как сообщил представитель комиссии по расследованию случившегося при Госсовете КНР, 21 местный чиновник, включая вице-мэра города Ичжан, подверглись дисциплинарному и административному наказанию. Кроме этого в отношении еще 21 лица были приняты различные меры наказания.
Водитель автобуса после аварии был арестован. Он обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии сильной усталости, что по его вине привело к трагедии. Отмечается, что до аварии он не спал четверо суток. Водитель и гид также обвиняются в том, что не организовали эвакуацию должным образом.
Фото © AFP 2017/ Stringer
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