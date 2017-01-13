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В Москве у семьи изъяли более 10 ВИЧ-инфицированных приемных детей

13 января 2017, 15:33

Данная ситуация находится на контроле департамента соцзащиты, аппаратов столичного омбудсмена и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.


Департамент соцзащиты Москвы проводит экстренное совещание после изъятия из московской семьи более 10 приемных детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА новости о том, что 12 или 13 детей были изъяты в Москве из приемной семьи, они могут быть ВИЧ-инфицированы. При этом уполномоченный по правам ребенка по Москве Евгений Бунимович уточнил, что данная ситуация находится на контроле департамента соцзащиты, аппаратов столичного омбудсмена и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

"Уполномоченный со вчерашнего дня работает по данному обращению, на связи с приемной мамой. Факты изъятия детей подтвердились: изъяты все дети, кроме старшего. Юристы уполномоченного выехали на экстренное совещание в Департамент социальной защиты Москвы", — сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Фото © РИА Новости. Владимир Песня

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