В Москве у семьи изъяли более 10 ВИЧ-инфицированных приемных детей
13 января 2017, 15:33
Данная ситуация находится на контроле департамента соцзащиты, аппаратов столичного омбудсмена и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.
Департамент соцзащиты Москвы проводит экстренное совещание после изъятия из московской семьи более 10 приемных детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА новости о том, что 12 или 13 детей были изъяты в Москве из приемной семьи, они могут быть ВИЧ-инфицированы. При этом уполномоченный по правам ребенка по Москве Евгений Бунимович уточнил, что данная ситуация находится на контроле департамента соцзащиты, аппаратов столичного омбудсмена и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.
"Уполномоченный со вчерашнего дня работает по данному обращению, на связи с приемной мамой. Факты изъятия детей подтвердились: изъяты все дети, кроме старшего. Юристы уполномоченного выехали на экстренное совещание в Департамент социальной защиты Москвы", — сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Фото © РИА Новости. Владимир Песня
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