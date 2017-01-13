В Москве у семьи изъяли более 10 ВИЧ-инфицированных приемных детей

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА новости о том, что 12 или 13 детей были изъяты в Москве из приемной семьи, они могут быть ВИЧ-инфицированы. При этом уполномоченный по правам ребенка по Москве Евгений Бунимович уточнил, что данная ситуация находится на контроле департамента соцзащиты, аппаратов столичного омбудсмена и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.





"Уполномоченный со вчерашнего дня работает по данному обращению, на связи с приемной мамой. Факты изъятия детей подтвердились: изъяты все дети, кроме старшего. Юристы уполномоченного выехали на экстренное совещание в Департамент социальной защиты Москвы", — сообщили в пресс-службе омбудсмена.