Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год

Этот праздник называют еще "богатый" или щедрый Васильев вечер. Почему щедрый?

Полагалось в этот вечер щедро накрыть стол, угостить всех, кто войдет в дом. Но что особенно интересно для незамужних девушек, - в этот вечер можно было гадать на судьбу!

В самый разгар святок, на восьмой день празднуется Святой Василий. В народе об этом дне говорили: "Загадает девица красная под Василья на Старый Новый год - все сбудется, а что сбудется - не минуется!" Ожидаемым и любимым развлечением незамужних дев под Старый Новый год всегда было гадание на Старый Новый год.

В Васильев вечер, по поверью, что столь живуче в народе, ведьмы крадут с небес месяц, чтобы навсегда восстановить на земле царство ночи. Но их план не удается, под мощью постепенно нарастающего дня, мгла рассеивается и на небосвод выходит солнце, которое укорачивает длинную зимнюю ночь.

Для создания таинственной, магической атмосферы девушки собирались в темной комнате, которую освещали при помощи свеч. В ней и гадали используя святочные атрибуты и для гаданий под Старый Новый год Щедрый вечер 13 января.





Гадание на кольце, хлебе и крючке





Три предмета - крючок, кольцо и хлеб - кладут в миску с кусками белого хлеба, уголем, камнями и прочими небольшими вещами в ночь с 13 на 14 января 2017 года. Миску накрывают полотенцем, затем девушки по очереди вытягивают с миски первую вещь, что попала в руку (каждый раз перед следующей девицей вещь возвращается в миску). Если попал кусочек хлеба – богатым будет мужинек, вытянула колечко - красавец достанется, ну а ключ - не к добру - бедняк или убогий.

Старинное гадание на палочках





Взять три палочки – красную, белую, синюю – положить в коробку. Тянуть палочки три раза. В первый раз можно увидеть, насколько богат будет будущий муж. Красная палочка означает богача, белая – середняка, синяя – бедняка. Во второй раз можно посмотреть внешность: красная – красавец, белая – симпатичный, синяя – непривлекательный.





Гадание 13 января по собакам





В комнату, где в одиночестве сидит гадальщица, впускают собаку. По поведению собаки судят о судьбе девушки: если пес подбежит сразу к ней - девушка будет счастлива в браке, станет сперва пол нюхать – сердитым и суровым будет муж, а супружеская жизнь не заладится, ну а если песик станет сразу ласкаться, вилять хвостом – мужинек попадется ласковый.





Гадание по башмачку





Традиционное гадание, при котором девки кидали на дорогу любой предмет обуви. носок башмака, упавшего на землю, показывал. в какую сторону девица выйдет замуж. Если башмак поворачивался носком к дому - не видать деве венца в этом году.

Гадание на разговорах





Девушки ходили по селу, где слышен был разговор, подходили к избе и прислушивались - о чем говорят, то и исполнится: в доме веселье - к веселой жизни, в доме брань - к ругани и т.п.





Гадание: когда придется замуж





В старину легко могли узнать, когда девушке пора замуж идти. В сочельник надо было налить в стакан водицы. А возле стакана - по обе противоположные стороны, рядом со стенками ставили две свечки. При помощи маминого или бабушкиного обручального колечка, который подвязывали на волос девицы, узнавали будущее. Надо было опустить кольцо в стакан, чтобы не касалось поверхности воды. Колечко начинало потихонечку раскачиваться, а девица прислушивалась. Говаривали, что колечко могло пропеть имя будущего мужа и простучать дату свадьбы. Бывало, конечно, что не могли разгадать имя суженного, но тогда считали, сколько раз кольцо стукнет о стенку стакана: тогда и замуж девушке идти.

Гадание на расческе





Перед тем, как лечь спать, девушка расчесывает волосы, приговаривая: «Суженый, ряженый, приди и расчеши мне волосы», после чего кладет расческу под подушку. Приснившийся мужчина будет ей суженным. Если он расчесывает ее, либо сам расчесывается этой расческой - выйти ей замуж в этом году.





Другие гадания на Старый Новый год





Гадальщицы помещают каждая свою луковицу корневой частью в стакан с водой и наблюдают, чья прорастет быстрее. Та, по примете, первой выйдет замуж.

Незамужние девицы вывешивали полотенце за окно, если утром оно оказывалось влажным. выйти девице замуж в этом году.

Выйдя из дома, полагалось спросить имя первого встречного. Его имя совпадет с именем будущего мужа.





Пусть хорошее в Старый Новый год 2017 сбудется, а плохое забудется. Удачных гаданий и добрых женихов!