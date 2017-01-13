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В Омске продавали контрафактные товары для потенции из Казахстана

13 января 2017, 15:45

Также в продаже имелись алкоголь, чай и шоколад из Казахстана.


В одноэтажном доме продавали алкоголь, чай, шоколад и товары для потенции из Казахстана. Каких-либо документов у продавцов не было, пишет omskinform.ru.

В Управлении Роспотребнадзора по Омской области сообщили о новом факте выявления опасной для жизни и здоровья населения алкогольной продукции. Точка продажи, представляющая собой одноэтажное нежилое здание без вывески, находится на улице Забайкальская, 14, рядом с одноименной ярмаркой.

– Внутри помещения установлено три витринных стеллажа, в которых представлена алкогольная продукция (производства Россия, Казахстан), табачные изделия, кондитерские изделия (шоколад), чай, лекарственные препараты, повышающие женскую и мужскую потенцию и прочие товары. В реализации алкогольная продукция без акцизных марок, цены указаны ниже установленной минимальной цены, алкогольная продукция в канистрах объемом по 5 л (коньячная продукция и спирт). Осуществляется реализация продукции на розлив, – рассказали в управлении.

Документы, удостоверяющие качество и безопасность реализуемой продукции, лицензия на реализацию алкогольной продукции представлена не была. Кроме того, владельцы магазина отказали проверяющим в проведении осмотра складских и вспомогательных помещений.

Чтобы предотвратить продажу потенциально опасной продукции, управлением были подготовлены и направлены письма в Следственное управление Следственного комитета РФ, прокуратуру Омской области, УМВД России по Омской области, правительство Омской области, УФНС России по Омской области, МРУ Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу.

Фото с сайта omskinform.ru

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