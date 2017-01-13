Госслужащие из регионов Казахстана пройдут аттестацию по видеосвязи

Ход собеседования будет фиксироваться с использованием средств аудио- или видеозаписи и чётко регламентирован.

Госслужащие в некоторых регионах Казахстана смогут пройти аттестацию служащих корпуса «Б» (тестирование) по видеосвязи, сообщает Zakon.kz. Об этом сообщила заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова на пресс-конференции в СЦК.





«Мы проанализировали расстояние от сел до районов, от районов до областных центров, куда должны прибыть служащие для прохождения собеседования, время затрачиваемое на дорогу, а также состояние инфраструктуры. К примеру, в Карагандинской области наиболее отдаленным является Улытауский район (660 км от областного центра). Время, затрачиваемое на дорогу из этого района до Караганды, составляет 11 часов. Количество служащих, подлежащих аттестации, 177 человек. Следовательно, для прохождения собеседования в области служащему потребуется не менее 3-х рабочих дней. Поэтому для удобства предусмотрена возможность проведения собеседования посредством ВКС», - сказала она.





По словам А.Шаимовой, ход собеседования будет фиксироваться с использованием средств аудио- или видеозаписи и чётко регламентирован.





Кроме того, она отметила, что служащие Целиноградского района Акмолинской области и Талгарского района Алматинской области пройдут тестирование в Астане и Алматы соответственно.





«Это позволит служащим не преодолевать большие расстояния до областного центра для прохождения тестирования», - резюмировала она.





Ранее сообщалось , что Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ «О проведении аттестации административных государственных служащих корпуса «Б». Она пройдет в три этапа.



