Н.Назарбаев представит Казахстан на "зеленом" саммите в ОАЭ

16 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби свою работу начнет ежегодный Х Всемирный Саммит «Энергия Будущего». Казахстан, являясь приверженцем развития идеи «зеленых» технологий, станет одним из ключевых его участников. В этом году нашу страну на форуме будет представлять Президент Нурсултан Назарбаев, сообщает сообщает Zakon.kz





Главной темой предстоящего саммита станут вопросы «чистой» энергии и расширения числа игроков, ратующих за отказ от углеводородного сырья и переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).





Традиционно «Энергия будущего» собирает на одной площадке сотни экспертов, инвесторов, бизнесменов и политиков из порядка 170 стран, для того чтобы сообща искать новые пути продвижения альтернативных источников энергии. Компании, занимающиеся передовыми технологиями в этой сфере, получают возможность в ходе саммита наладить сотрудничество для развития своего бизнеса.





Говоря о результатах таких встреч, можно отметить, что в прошлом году саммит собрал рекордные 33 тысячи посетителей, значительное число участников, в том числе более 80 министров и 650 компаний-экспонентов, представляющих свыше 40 стран мира. Казахстан представляла делегация нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017», которая провела ряд встреч с руководителями зарубежных предприятий, занимающимися развитием «зеленых» технологий.





Поскольку тематика ЭКСПО-2017 перекликается с темой саммита, казахстанской делегации удалось еще раз привлечь внимание мировой общественности к предстоящей в Астане выставке и заручиться поддержкой иностранных компаний. В частности, серьезный интерес к участию в ЭКСПО-2017 проявили Объединенные Арабские Эмираты.





Необходимость перехода на ВИЭ уже не вызывает никаких сомнений. Главная же задача ЭКСПО-2017 заключается в том, чтобы представить все новейшие разработки и технологии для достижения этой цели, показать низкозатратные варианты использования ВИЭ, и по возможности приблизить мировые державы к подписанию важных документов и деклараций, призванных снизить выброс парниковых газов в атмосферу и минимизировать ущерб, наносимый человеком природе.





В конце прошлого года Международное энергетическое агентство опубликовало оптимистичные прогнозы развития рынка ВИЭ. Так, к 2021 году ожидается сокращение затрат в солнечной энергетике на 21%, в ветровой - на 15%. Что касается Казахстана, то у нас ввод электромощностей на возобновляемых источниках энергии ежегодно растет на четверть. В 2015 году объем инвестиций, направленных на развитие «зеленой» экономики, составил 9,3 миллиарда тенге, что в 5 раз больше, чем в 2014 году.





Для Казахстана ЭКСПО-2017 также является способом закрепить свои позиции в энергетической отрасли в целом. В прошлом году Нурсултан Назарбаев обратил внимание мирового сообщества на вопросы атомной энергии и «зеленых» технологий в своем манифесте «Мир. ХХI век». Огромная работа ведется Казахстаном в сфере обеспечения глобальной ядерной безопасности, и новые возможности для этого дает нам статус непостоянного члена Совета Безопасности ООН.





Вся эта деятельность приводит к росту авторитета нашей страны в мире, доверия к ее политике, повышает интерес к отечественной экономике и энергетической сфере.