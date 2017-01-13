Единую предельную цену за детсад предложили установить в Казахстане

Вопрос финансирования государственного образовательного заказа в частных садиках обсудили в «Атамекен»

В ходе круглого стола на площадке Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Казахстанская ассоциация дошкольных организаций заявила о том, что новая редакция типовых правил деятельности дошкольных организаций образования может навредить развитию бизнеса.

По словам директора филиала Казахстанской ассоциации дошкольных организаций (КАДО) по городу Талдыкоргану Маржан Ахмеджановой, один из пунктов действующей редакции звучит так: «В частных дошкольных организациях порядок взимания платы с родителей или законных представителей устанавливается учредителем дошкольной организации». В новой редакции он звучит так: «В частных дошкольных организациях порядок взимания платы с родителей или законных представителей устанавливается учредителем дошкольной организации, за исключением тех, в которых размещен государственный образовательный заказ».

«Дело в том, что из средств республиканского бюджета государство оплачивает стоимость услуг на дошкольное воспитание и обучение за фактическое пребывание детей, а родители оплачивают расходы на питание. В соответствии с постановлением РК №488 от 28 мая 2010 г. государственный образовательный заказ в расчете на одного ребенка и размер максимальной родительской оплаты для детей, получающих услуги по государственному образовательному заказу, устанавливаются ежегодно решением акима региона. При этом система оплаты имеет дифферинцированный подход и решается местными исполнительными органами, в зависимости от региона», - отметила она.

Представитель ассоциации привела пример нелогичного решения этого вопроса одним из казахстанских акимов (не называя его имя и регион). «Частное учреждение дошкольного образования на 150 мест. Подушевое финансирование: 17151 тенге, максимальная родительская оплата не должна превышать 18 тыс. тенге. Еще пример. Точно такое же негосударственное учреждение образования - детский сад на 150 мест. У них подушевое финансирование 16149 тенге, родительская оплата не должна превышать 15 тыс. тенге. Это в одном и том же городе. И у меня вопрос: по какому принципу это высчитывается?», - возмутилась она.

В Астане, по словам Ахмеджановой, единое подушевое финансирование с 15900 было увеличено до 23 тыс. тенге. Однако размер родительской оплаты был понижен с 23 тыс. до 20800 тенге.

«Авторам этого законодательного акта я хочу сказать следующее. От размера родительской платы зависят не только питание, но и выплаты предпринимателя по кредитам. Ведь за счет кредитных средств и было построено или куплено и оснащено здание под детсад. На какие средства он должен этот кредит погашать? Если за счет этого государственного образовательного заказа, он не имеет права, а родительская плата должна идти на питание, в таком случае, с чего он должен получать доход?», - сказала она.

Представитель КАДО заявила, что предпринимательское сообщество расценивает данный вариант предлагаемой редакции как дополнительный финансовый прессинг и искусственное ухудшение финансового благополучия бизнеса. «Мы считаем, что такие законодательные акты приведут, как минимум, к трем последствиям: предприниматели будут вынуждены закрыть бизнес, не приносящий прибыли; будут вынуждены отказаться от госзаказа, что приведет к повышению родительской платы в разы; некоторые детсады вынуждены будут уйти в тень. Мы просим этот законодательный акт оставить в действующей редакции. А в регионах нужно поставить единую сумму, которую не должна превышать максимальная родительская плата. К примеру, в регионах - 10 МРП, в Алматы и Астане - 15 МРП. А там рынок уже подскажет предпринимателю, какую цену ставить, мы же не враги сами себе. У каждого частного детсада есть своя система скидок», - заявила она.

Заместитель директора департамента развития малого и среднего бизнеса НПП Ирина Тюгина поддержала идею бизнес-сообщества об установлении предельной цены на детсады. «У нас более половины частных детских садов находятся в тени. И, чем больше таких препонов от государства, тем больше таких дошкольных учреждений. Мы хотим вывести их из тени. В серых схемах больше удручает не финансовая сторона, а то, какие методические программы используются для воспитания детей», - сказала она.