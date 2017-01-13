Почему повзрослевшие молодые семьи в Караганде не получат квартиры от государства

В Караганде повзрослевшие молодые семьи не получат квартиры в доме по улице Белинского, 2. Городские власти объяснили, почему так получилось. Оказалось, что три года назад документы от них принимали незаконно , пишет , пишет "Новый вестник"





По закону принимать документы от молодых семей чиновники должны были только после того, как дом полностью достроят, а тогда многоэтажку только начинали возводить.





Заместитель руководителя отдела жилищных отношений акимата Караганды Сальжан Балаубаев говорит, что в 2014 году дом по улице Белинского, 2 еще не был построен. Но тем не менее документы от молодых семей на жилье принимали, что было нарушением. Работники отдела ЖКХ не должны были принимать у людей документы.





Чиновник понимает недовольство людей, однако отмечает, что это моральная сторона вопроса, а с правовой точки зрения, квартиры не могут распределить среди тех, кому уже больше 29 лет. Это будет нарушением и в случае проверки, прокуратура может наказать за коррупционное правонарушение.





Сальжан Балаубаев также отмечает, что в 2014 году, когда молодые семьи сдавали документы, планировалось, что дом по Белинского, 2 будет 73-квартирным, но потом прошло время, и проект поменяли - дом достроили, в нем стало 108 квартир. Сейчас, когда пришло время распределять жилье, остро встал вопрос насчет тех граждан, которые к категории «молодая семья» не относятся.





Он рассказал, что теперь у всех, кто сдал документы 9 января этого года могу претендовать на получение квартиры в этом доме.





"Конечно. Будет конкурсный отбор. Потому что больше 500 семей подали документы. А квартир в доме только 108. Будет идти начисление баллов", - говорит Балаубаев.





По его словам, жилье строилось по Программе развития регионов до 2020 года. По ней за первого ребенка начисляется 20 баллов, за второго и каждого последующего по 30 баллов. За каждого из членов семьи, являющегося инвалидом или страдающего тяжелой формой заболевания, положено 10 баллов. Претендентам, ранее участвовавшим в программах — по 5 баллов дополнительно. За каждого из супругов, относящихся к категории дети-сироты – по 10 баллов. Очередность включения участников программы определяется количеством набранных баллов. При равенстве баллов у заявителей приоритетом обладают те семьи, в которых один из супругов относится к госслужащим либо работникам бюджетных организаций в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и соцзащиты.





Квартиры в доме по улице Белинского, 2 являются арендными с правом выкупа. Сначала квартиросъемщики будут вносить арендную плату, которая будет копиться на счетах «Жилстройсбербанка». А потом, когда соберется половина стоимости квартиры, люди смогут получить кредит под низкий процент и начать выкупать свою жилплощадь.



