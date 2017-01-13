Почему повзрослевшие молодые семьи в Караганде не получат квартиры от государства
13 января 2017, 15:52
Три года назад документы от потенциальных новоселов принимали незаконно.
В Караганде повзрослевшие молодые семьи не получат квартиры в доме по улице Белинского, 2. Городские власти объяснили, почему так получилось. Оказалось, что три года назад документы от них принимали незаконно, пишет "Новый вестник".
По закону принимать документы от молодых семей чиновники должны были только после того, как дом полностью достроят, а тогда многоэтажку только начинали возводить.
Заместитель руководителя отдела жилищных отношений акимата Караганды Сальжан Балаубаев говорит, что в 2014 году дом по улице Белинского, 2 еще не был построен. Но тем не менее документы от молодых семей на жилье принимали, что было нарушением. Работники отдела ЖКХ не должны были принимать у людей документы.
Чиновник понимает недовольство людей, однако отмечает, что это моральная сторона вопроса, а с правовой точки зрения, квартиры не могут распределить среди тех, кому уже больше 29 лет. Это будет нарушением и в случае проверки, прокуратура может наказать за коррупционное правонарушение.
Сальжан Балаубаев также отмечает, что в 2014 году, когда молодые семьи сдавали документы, планировалось, что дом по Белинского, 2 будет 73-квартирным, но потом прошло время, и проект поменяли - дом достроили, в нем стало 108 квартир. Сейчас, когда пришло время распределять жилье, остро встал вопрос насчет тех граждан, которые к категории «молодая семья» не относятся.
Он рассказал, что теперь у всех, кто сдал документы 9 января этого года могу претендовать на получение квартиры в этом доме.
"Конечно. Будет конкурсный отбор. Потому что больше 500 семей подали документы. А квартир в доме только 108. Будет идти начисление баллов", - говорит Балаубаев.
По его словам, жилье строилось по Программе развития регионов до 2020 года. По ней за первого ребенка начисляется 20 баллов, за второго и каждого последующего по 30 баллов. За каждого из членов семьи, являющегося инвалидом или страдающего тяжелой формой заболевания, положено 10 баллов. Претендентам, ранее участвовавшим в программах — по 5 баллов дополнительно. За каждого из супругов, относящихся к категории дети-сироты – по 10 баллов. Очередность включения участников программы определяется количеством набранных баллов. При равенстве баллов у заявителей приоритетом обладают те семьи, в которых один из супругов относится к госслужащим либо работникам бюджетных организаций в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и соцзащиты.
Квартиры в доме по улице Белинского, 2 являются арендными с правом выкупа. Сначала квартиросъемщики будут вносить арендную плату, которая будет копиться на счетах «Жилстройсбербанка». А потом, когда соберется половина стоимости квартиры, люди смогут получить кредит под низкий процент и начать выкупать свою жилплощадь.
Фото nv.kz
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