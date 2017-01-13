Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 332,08, RUBKZT_TOD = 5,6010, USDKZT_0_002 = +6,8666 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами. Торги инструментами USDKZT_TOM, EURUSD_TOM и USDKZT_0_001 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 16 января в США (День Мартина Лютера Кинга).

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 332,08 тенге за доллар США при объеме торгов 44 050 тыс. долларов США;

- по евро с расчетами Т+0, Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,6010 тенге за рубль при объеме торгов 35 000 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 332,06 тенге за доллар (+0,21), суммарный объем торгов - 66 350 тыс. USD (+7 250 тыс.).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +6,8666 % годовых при объеме торгов 1 360 400 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 22 банка.