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Новости за сегодня

Министр иностранных дел Казахстана завершил рабочую поездку в Нью-Йорк

 

В заключительный день рабочей поездки Министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова в Нью-Йорк состоялась его встреча с Постпредами стран Центральной Азии и Афганистана при ООН.

 

На мероприятии, состоявшемся 11 января, глава казахстанского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в статусе непостоянного члена СБ ООН, впервые в истории ООН представляющего наш древний и обширный регион в Совбезе, Казахстан намерен отстаивать общие интересы всех стран Центральной Азии. В частности, им отмечено, что без фундаментального решения ключевых проблем Афганистана невозможно обеспечить долгосрочную стабильность и безопасность в нашей части мира.

 

В свою очередь дипломаты государств региона выразили поддержку планам Казахстана по продвижению центральноазиатских интересов через членство в СБ ООН и подтвердили приверженность продолжению соответствующего конструктивного взаимодействия на политическом и экспертном уровнях. Кроме того, на встрече была озвучена положительная оценка Политического обращения Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к Совету Безопасности ООН.

 

В ходе визита состоялись также двусторонние рабочие встречи К. Абдрахманова с главами внешнеполитических ведомств Италии, Швеции, Эфиопии, Польши и Латвии, заместителем министра иностранных дел Великобритании, на которых состоялся плодотворный обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и повестки дня ООН.

 

В целом, первая международная поездка вновь назначенного министра иностранных дел Казахстана позволила содержательно представить планы Астаны как ответственного члена Совета Безопасности ООН, готового вносить свой качественный вклад в деятельность этого важнейшего политического органа по поддержанию мира и стабильности в глобальном масштабе, а также укрепить контакты с новым руководством Секретариата ООН, внешнеполитических ведомств и делегаций государств-членов, в том числе входящих в СБ.

13 января 2017, 15:54
Источник, интернет-ресурс: Министерства иностранных дел РК

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