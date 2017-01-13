Китайский фильм с казахским актером в главной роли бьет рекорды кассовых сборов

В Китае фильм с казахским актером в главной роли установил рекорд по продажам билетов, передает корреспондент МИА « Казинформ » Бакытжол Какеш.





Как сообщается на сайте kazakh.people.com.cn, фильм «Храбрый небесный полководец» с Мухтаром Тлеугазыулы в главной роли в первый день проката собрал 19 миллионов долларов.





Это превышает даже продажи в первый день билетов на фильмы с участием знаменитого Джеки Чана. Фильм «Храбрый небесный полководец», привлекший внимание зрителей, стал одним из наиболее успешных проектов китайской киноиндустрии в 2016 году. Наш соплеменник Мухтар Тлеугазыулы в фильме прекрасно сыграл роль батыра из племени Байрун. В фильме рассказывается об историческом событии, произошедшем на Великом Шелковом пути.





Мухтар Тлеугазыулы родился в районе Кунес Или-Казахской автономной области КНР. Он играет в фильмах самых известных режиссеров Китая, очень популярен среди кинозрителей. Один из актеров, пользующихся спросом для исполнения ролей царей и героев. В основном, снимается в исторических фильмах.





Фильм известного режиссера Лу Чана «Царское угощение» сделал актера известным в Китае. В этом фильме Мухтар играет роль знаменитого полководца Фан Куэя, внесшего вклад в создание Западного царства Хань.





Зрителям он нравится своей героической внешностью и актерским талантом. Мухтар в 2013 году сыграл роль полководца Ан Лушана в фильме «Ян Гуйфи» (Ян Гуйфи - одна из четырех самых известных красавиц в истории Китая). Только за последние четыре года актер снялся в более, чем 20 фильмах. Зрителям нравится горящий взгляд Мухтара, героическая внешность, ловкость в конном бою. Играть такие роли Мухтару помогает то, что он родился и вырос в казахском ауле, в детстве слушал героические эпосы, с малых лет ездил верхом.



