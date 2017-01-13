12 казахстанок вышли в полуфиналы Кубка Наций в Сербии

12 казахстанских спортсменок — участниц международного Кубка Наций по боксу вышли в полуфинал, ещё четверо пока бьются в четвертьфиналах, сообщает пресс-служба КФБ.





Кубок Наций, который ежегодно проходит в Сербии, принадлежит к числу самых крупных женских турниров по боксу; в нём участвуют спортсменки всех возрастов — от юниорок до взрослой элиты. Часть нашей команды в весовой категории до 51 килограмма — в том числе участница Олимпиады Жайна Шекербекова — пока добралась до четвертьфинала. Основной состав уже в полуфинале — в том числе чемпионки мира 2016 года Дина Жоламан, Валентина Хальзова и Ляззат Кунгейбаева. Жоламан предстоит поединок с китаянкой Си Хаюань, Хальзова встретится с ещё одной спортсменкой из Китая Линой Бао, а Ляззат Кунгейбаева будет биться с Татьяной Кочедыковой из России.





Наша команда на этом Кубке демонстрирует абсолютное превосходство как по числу спортсменок так и по качеству бокса. В предварительных боях несколько раз казахстанкам приходилось выходить на ринг против своих же соотечественниц и даже в четвертьфинале Жайне Шекербековой (51) выпало оспаривать победу с нашей же Айгерим Касенаевой. Финал Кубка Наций состоится 15 января.



