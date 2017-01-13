Снежная буря в Британии привела к перебоям со светом, ДТП и эвакуациям
13 января 2017, 16:15
Об отменах и задержках рейсов из-за непогоды сообщили аэропорты Манчестера и лондонский аэропорт Хитроу.
Перебои с электроэнергией, аварии на дорогах, отмены авиарейсов и эвакуация некоторых населенных пунктов стали последствиями снежной бури, обрушившейся на значительную часть территории Великобритании, передает РИА Новости.
Об отменах и задержках рейсов из-за непогоды сообщили аэропорты Манчестера и лондонский аэропорт Хитроу. Многие дороги и мосты в Шотландии пришлось перекрывать из-за снежных заносов и уже произошедших аварий. Самое масштабное на данный момент ДТП произошло в округе Дарем на севере Англии: на магистрали A19 столкнулись 16 автомобилей.
Тысячи домов остались без света в Англии, Шотландии и Северной Ирландии. Две с половиной тысячи жителей деревни Джейвик в английском графстве Эссекс были эвакуированы из-за угрозы наводнения. Эвакуация пяти тысяч жителей приморского городка Ярмут в графстве Норфолк начнется в ближайшие часы.
Британские военные, в соответствии с обещанием Минобороны, оказывают содействие спасательным службам в регионах, пострадавших от стихии.
Согласно прогнозам Британского метеобюро, в течение сегодняшнего дня погода не улучшится, улучшения стоит ожидать на выходных. Для целого ряда регионов Метеобюро опубликовало предупреждения – о возможных наводнениях, гололедице, холодах. В Лондоне ситуация спокойная, снег выпал ночью в некоторых районах столицы, однако быстро растаял.
Мария Табак
Фото © AP Photo/ PA/ Andrew Milligan
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