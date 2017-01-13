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В Костанае жестоко убита 87-летняя женщина

13 января 2017, 16:15

Женщина получила тяжелую травму головы.


В Костанае в собственном доме убили 87-летнюю пенсионерку. Её труп обнаружил внук, передает портал Alau.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

Сообщается, что женщина получила тяжелую травму головы. В полиции отмечают, что уже ведется досудебное расследование, проводятся необходимые экспертизы.

Фото newstracker.ru

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