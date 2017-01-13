В Костанае жестоко убита 87-летняя женщина
13 января 2017, 16:15
Женщина получила тяжелую травму головы.
В Костанае в собственном доме убили 87-летнюю пенсионерку. Её труп обнаружил внук, передает портал Alau.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.
Сообщается, что женщина получила тяжелую травму головы. В полиции отмечают, что уже ведется досудебное расследование, проводятся необходимые экспертизы.
Фото newstracker.ru
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