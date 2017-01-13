Антидопинговый анализ во время Универсиады будет проводиться в австрийской лаборатории

Опыт Всемирной зимней Универсиады 2017 года в части создания антидопинговой системы станет уникальным «наследием» Универсиады, необходимым для проведения других международных спортивных соревнований.





Специально для антидопингового обеспечения Универсиады был разработан план, предусмотренный Концепцией антидопингового обеспечения. Во время соревнований в качестве инспекторов допинг-контроля будут работать опытные сотрудники Национального антидопингового центра Республики Казахстан, а также будут привлечены квалифицированные специалисты из стран Центральной Азии. Таким образом, к работе в службе допинг-контроля во время зимней Универсиады будут привлечены 35 инспекторов допинг-контроля и 54 сопроводителя.





План проведения процедуры допинг-контроля во время Всемирной зимней Универсиады, а также план распределения тестирования спортсменов в соответствии с правилами FISU был разработан Департаментом медицинского обеспечения и допинг-контроля Дирекции по подготовке и проведению Всемирной зимней Универсиады 2017 года совместно с медицинским комитетом FISU.





Для организации работы службы допинг-контроля организованы в общей сложности 10 станций допинг-контроля: 9 станций на 8 спортивных объектах (с учетом количества проб и специфики расположения, на одном спортивном объекте будет организовано 2 станции), а также 1 станция – в Атлетической деревне.





С целью мониторинга и координирования работы всех станций развернут командный центр допинг-контроля при Медицинском центре в Атлетической деревне. Антидопинговый анализ будет проводиться в Австрийской антидопинговой лаборатории, аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).





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