В миграционной полиции ДВД Акмолинской области сообщили, что сейчас работа идет без ажиотажа, в штатном режиме, большой поток был поначалу.

За неделю более 7 тыс человек обратились в ЦОНы Акмолинской области по вопросам документирования и регистрации, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.





Напомним, в Казахстане с 7 января 2017 года действуют новые правила в миграционном законодательстве о временной регистрации граждан по месту жительства.





С момента вступления в законную силу новых правил в миграционном законодательстве, сотрудниками миграционной полиции в территориальных ЦОНах Акмолинской области по вопросам документирования и регистрации принято 7 127 граждан, из них по вопросам регистрации обратилось 5705 человек, из которых 3361 получили регистрацию по постоянному месту жительства, 2344 - временную регистрацию. Документировано 1422 человек.





В миграционной полиции ДВД Акмолинской области сообщили, что сейчас работа идет без ажиотажа, в штатном режиме, большой поток был поначалу. Среди тех, кто обратился, в основном, собственники и арендодатели, которые теперь по законодательству обязаны регистрировать людей, проживающих по месту временного пребывания.





Регистрация жильцов осуществляется подразделениями миграционной полиции в территориальных ЦОНах. Время оказания государственной услуги по регистрации граждан составляет 10−20 минут. Для регистрации необходимо личное присутствие гражданина и собственника жилья, либо наличие доверенности от владельца жилья. В регионе Центры обслуживания населения работают с 8 до 20 часов вечера без перерыва.



