В Шымкенте герой-любовник устроил девушке шантаж интимными фото

В Южно-Казахстанской области в специализированном межрайонном уголовном суде начался процесс по делу о сексуальном вымогательстве , сообщает , сообщает ТК «Отырар TV»





Подсудимый молодой человек познакомился через интернет с девушкой, с которой впоследствии начал встречаться. Спустя некоторое время герой-любовник стал вымогать у девушки 10 миллионов тенге, угрожая в противном случае опубликовать в соцсетях ее интимные фотографии. Потерпевшая обратилась в полицию. Стражи порядка задержали вымогателя при передачи части денег. Процесс проходит в закрытом режиме.





Полицейские обращаются к жителям области с просьбой быть бдительными. В целях собственной безопасности с осторожностью заводить знакомства через социальные сети.



