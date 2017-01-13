В Шымкенте герой-любовник устроил девушке шантаж интимными фото
13 января 2017, 16:24
Потерпевшая обратилась в полицию.
В Южно-Казахстанской области в специализированном межрайонном уголовном суде начался процесс по делу о сексуальном вымогательстве, сообщает ТК «Отырар TV».
Подсудимый молодой человек познакомился через интернет с девушкой, с которой впоследствии начал встречаться. Спустя некоторое время герой-любовник стал вымогать у девушки 10 миллионов тенге, угрожая в противном случае опубликовать в соцсетях ее интимные фотографии. Потерпевшая обратилась в полицию. Стражи порядка задержали вымогателя при передачи части денег. Процесс проходит в закрытом режиме.
Полицейские обращаются к жителям области с просьбой быть бдительными. В целях собственной безопасности с осторожностью заводить знакомства через социальные сети.
Фото: otyrar.kz
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