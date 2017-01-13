Казахстанцы сдали на утилизацию около 6 тысяч старых автомобилей

С 21 ноября по 30 декабря 2016 года казахстанцы сдали на утилизацию около 6 тысяч вышедших из эксплуатации транспортных средств. Об этом журналистам в ходе пресс-конференции в Астане сообщил управляющий директор ТОО «Оператор РОП» Рустам Темирбек, передает корреспонденте BNews.kz.

«Как вы знаете, прием старых автомобилей осуществлялся по двум категориям: первая категория - полная комплектация 150 тысяч тенге и не полная комплектация - 48 тысяч тенге. Данная инициатива министерства энергетики в плане стимулирования населения к сдаче старых автомобилей получила положительные отзывы среди населения. За короткий промежуток времени, а это примерно 30 рабочих дней с 21 ноября по 30 декабря было собрано 5665 автомобилей», - сообщил Р. Темирбек.

Причем лидером по приему старых автомобилей стал г. Шымкент. Более чем за месяц там было собрано 764 автомобиля. На втором месте - г. Костанай, где собрали 688 машин. Замкнул тройку г. Алматы, где было выкуплено 496 старых ТС. Как сообщил Р. Темирбек, по итогам 2016 года участникам программы утилизации в качестве денежной компенсации выплачено порядка 850 млн тенге.

«Самые популярные модели, как мы и предполагали, это авто советского производства, российского. Это копейки, пятерки, шестерки, ГАЗ 3110. Самым старым автомобилем стал москвич 1948 года, который был сдан в городе Уральск, и самым молодым - автомобиль 2007 года. Средний возраст автомобилей варьируется от 25 до 30 лет. В основном население сдавало автомобили по первой категории по 150 тысяч тенге. Только шесть авто были принято по второй категории и получили компенсацию в размере 48 тысяч тенге. По итогам 2016 года общая сумма компенсаций за автомобили составила порядка 850 млн тенге, из них по второй категории - это 288 тысяч тенге», - сообщил он.

Как сообщили в ходе пресс-конференции, с 1 февраля 2017 года пункты сбора Оператора РОП переходят на новый производственный этап. Теперь будет осуществляться не только сбор автомобилей, но и подготовка ВЭТС для последующей экологической утилизации. Экологобезопасная подготовка автомобиля к транспортировке и дальнейшей утилизации включает в себя извлечение аккумуляторов, снятие шин, слив технических жидкостей для последующей экологически безопасной утилизации. Также пункты сбора Оператора РОП готовятся к приему старых автомобилей по программе стимулирования сдачи ВЭТС (выдача сертификатов) и планируемому на июнь 2017 года приему грузовых автомобилей.

«Также в 2016 году министерством энергетики была одобрена денежная квота на выкуп 10 тысяч автомобилей. Как я уже сказал, 5665 автомобилей были выкуплены в 2016 году, соответственно, остаток квоты переходит на 2017 год. Мы планируем продолжить принимать данные авто уже с 16 января 2017 года. Но при этом, хотелось бы отметить, что такие регионы, как Костанай, Актобе и Уральск освоили свою квоту. И там временно прием не будет происходить. Но хотелось бы сразу успокоить жителей данных регионов, на текущий момент мы утверждаем в министерстве энергетики дополнительную квоту на 2017 год. По нашим планам, с 25 января будет одобрена новая квота, и мы начнем в этих регионах принимать автомобили. Вообще, в этом году мы, в среднем, планируем принимать порядка 3500 авто в месяц, поэтому, я думаю, все желающие смогут сдать автомобили в этом году. Мы планируем, что такого ажиотажа не будет», - подытожил Р. Темирбек.

Надежда Лыкова