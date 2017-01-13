Всемирная ассоциация ММА (WMMAA) исключила из своих рядов Федерацию ММА РК

Республику Казахстан в WMMAA отныне будет представлять Национальная федерация смешанных единоборств, панкратиона и грепплинга РК под руководством заслуженного тренера РК Сагиндыка Мекеева.

9 января 2017 года руководство Всемирной ассоциации MMA (World MMA Association) приняло решение об исключении Федерации ММА РК (президент – Анатолий Ким) из своих рядов в связи с неоднократным нарушением Устава и нормативных актов WMMAA.





Республику Казахстан в WMMAA отныне будет представлять Национальная федерация смешанных единоборств, панкратиона и грепплинга РК под руководством заслуженного тренера РК Сагиндыка Мекеева.





"В лице Национальной Федерации смешанных единоборств, панкратиона и грепплинга мы нашли конструктивного и надежного партнёра в Казахстане, стране, которая по праву завоевала своё место быть в числе лучших в мире любительского ММА", - говорится в сообщении от 09.01.2017.





На сайте Ассоциации wmmaa.org в разделе "Члены WMMAA" уже внесены соответствующие коррективы и размещены данные новой Федерации.











