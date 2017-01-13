В Европу за первые 12 дней нового года морем прибыли 1159 мигрантов

Свыше тысячи мигрантов и беженцев прибыли в Европу морем за первые 12 дней 2017 года, сообщил пресс-секретарь Международной организации по миграции Джоэл Миллман

"МОМ сообщает, что 1159 мигрантов и беженцев прибыли в Европу морскими путями, в основном через Грецию и Италию в 2017 году на 12 января", — сказал он.





По его словам, в этом году только 430 мигрантов прибыли в Грецию из Турции, тогда как в прошлом году за тот же период в Грецию добралось 22 тысячи 322 мигранта и беженца.





Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.