В Астане «гастролер» обокрал ломбарды почти на 40 млн тенге

Мужчина из Актобе жил в Астане на съемных квартирах и занимался кражами.

С начала года полицейскими задержано 64 «гастролера» , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.





Сотрудниками криминальной полиции с начала текущего года по республике задержано 64 «гастролера», живших на съемных квартирах и в гостиницах. Задержанных уличили в совершении 67 краж из квартир, автотранспорта и карманных краж.





Так, 1 января при проведении оперативно-розыскных мероприятий были задержаны два уроженца Алматинской области, проживающие на съемной квартире по пр.Абылай хана в Алматы. Их подозревают в совершении квартирной кражи в декабре 2016 г. из квартиры в мкр.Таугуль-3, где отжав окно, похитили имущество на полмиллиона тенге. Также им доказана вина в совершении 2-х квартирных краж на территориях Алатауского и Жетысуского районов города.





"Задержан и водворен в ИВС уроженец Карасайского района Алматинской области, проживавший на съемной квартире в Алматы по ул.Тургут Озала, который изобличен в совершении кражи имущества из автомобиля BMW 1 января т.г. на сумму 880 тыс. тенге. Подозреваемому также доказана вина в совершении кражи из автомобиля в ночь на 7 января на углу ул.Ауэзова и Габдуллина.





4 января в Астане задержан ранее неоднократно судимый уроженец Актобе, который проживал на различных съемных квартирах. Он изобличен в совершении двух краж денег и ювелирных изделий из ломбардов 29 декабря 2016 года (ущерб 35 млн. тенге) и 3 января т.г. (ущерб 800 тыс. тенге).





За совершение мошенничества на сумму 9 млн. тенге в Астане задержаны 40-летняя и 28-летняя жительницы Восточно-Казахстанской области, которые проживали в Астане на съемной квартире по пр. Абылай хана.



