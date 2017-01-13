Оппозиция Польши грозит президенту трибуналом в случае утверждения бюджета
13 января 2017, 16:55
Законопроект о бюджете Польши на 2017 год стал одним из ключевых вопросов разразившегося в стране парламентского кризиса.
Президент Польши Анджей Дуда может предстать перед Государственным трибуналом страны в том случае, если подпишет законопроект о бюджете, заявил глава крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына, передает РИА Новости.
Законопроект о бюджете Польши на 2017 год стал одним из ключевых вопросов разразившегося в стране парламентского кризиса. В декабре документ был принят сеймом после того, как оппозиция заблокировала зал пленарных заседаний нижней палаты парламента. Часть оппозиции считает голосование незаконным, поскольку оно проходило в другом помещении, не оборудованном электронной системой подсчета голосов. Также депутаты от оппозиции сомневаются в соблюдении конституционного кворума при голосовании.
В то время как протестующие в сейме депутаты настаивали на проведении повторного заседания и голосования, документ был принят сенатом большинством голосов правящей партии "Право и справедливость" и направлен на подпись президенту.
"Президент, подписав бюджет, санкционирует преступление. Если он это сделает, в будущем предстанет перед Государственным трибуналом", — заявил Схетына в интервью газете Rzeczpospolita.
Политик также подчеркнул, что "Гражданская платформа" "поставит перед Государственным трибуналом", который рассматривает дела о нарушении конституции высшими должностными лицами, спикера сейма Марека Кухчиньского и премьер-министра Беата Шидло.
Фото © РИА Новости. Алексей Витвицкий
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