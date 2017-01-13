Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Оппозиция Польши грозит президенту трибуналом в случае утверждения бюджета

13 января 2017, 16:55

Законопроект о бюджете Польши на 2017 год стал одним из ключевых вопросов разразившегося в стране парламентского кризиса.


Президент Польши Анджей Дуда может предстать перед Государственным трибуналом страны в том случае, если подпишет законопроект о бюджете, заявил глава крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына, передает РИА Новости.

Законопроект о бюджете Польши на 2017 год стал одним из ключевых вопросов разразившегося в стране парламентского кризиса. В декабре документ был принят сеймом после того, как оппозиция заблокировала зал пленарных заседаний нижней палаты парламента. Часть оппозиции считает голосование незаконным, поскольку оно проходило в другом помещении, не оборудованном электронной системой подсчета голосов. Также депутаты от оппозиции сомневаются в соблюдении конституционного кворума при голосовании.

В то время как протестующие в сейме депутаты настаивали на проведении повторного заседания и голосования, документ был принят сенатом большинством голосов правящей партии "Право и справедливость" и направлен на подпись президенту.

"Президент, подписав бюджет, санкционирует преступление. Если он это сделает, в будущем предстанет перед Государственным трибуналом", — заявил Схетына в интервью газете Rzeczpospolita.

Политик также подчеркнул, что "Гражданская платформа" "поставит перед Государственным трибуналом", который рассматривает дела о нарушении конституции высшими должностными лицами, спикера сейма Марека Кухчиньского и премьер-министра Беата Шидло.

Фото © РИА Новости. Алексей Витвицкий

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также