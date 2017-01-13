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Утвержден Государственный норматив по определению стоимости инженерных изысканий для строительства в Республике Казахстан
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Аннотация к документу: Приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 2 декабря 2016 года № 239-нқ «Об утверждении Государственного норматива по определению стоимости инженерных изысканий для строительства в Республике Казахстан» (не введен в действие)
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Норматив разработан в соответствии с требованиями статьи 60-1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон) и предназначен для определения стоимости инженерных изысканий для строительства в Республике Казахстан в текущем уровне цен по объектам, возводимым за счет государственных инвестиций в строительство и (или) за счет средств субъектов квазигосударственного сектора.
В частности стоимость инженерных изысканий определяется на основании «Сборника цен на инженерные изыскания для строительства» (далее - Сборник).
Сборник формируется в печатном и электронном формате, на ежегодной основе, для обеспечения расчета стоимости инженерных изысканий в текущем уровне цен.
Цены Сборника рассчитаны на текущий уровень действующего календарного года.
Цены Сборника рассчитаны в соответствии с составом и современной технологией производства полевых и камеральных работ по инженерным изысканиям, с учетом требований действующих нормативных документов, и являются оптимальными для определения стоимости этих работ.
Цены на полевые работы предусмотрены для их выполнения в экспедиционных условиях с выплатой работникам командировочных или полевого довольствия. Цены по камеральной обработке материалов изысканий предусмотрены для выполнения их в условиях стационара без выплаты работникам командировочных или полевого довольствия.
В ценах Сборника не включены и требуют дополнительного расчета:
1) работы по получению дополнительных к обязательным согласованиям решений;
2) изготовление дополнительного количества документации сверх обязательных четырех экземпляров;
3) налог на добавленную стоимость.
Стоимость проведения экспертных работ не входит в сметную стоимость инженерных изысканий.
Основой для определения сметной стоимости инженерных изысканий служат:
1) задание (техническое задание) и исходные данные от заказчика;
2) действующие нормативы в сфере инженерных изысканий;
3) сборник цен на инженерные изыскания для строительства.
Сметная стоимость инженерных изысканий утверждается заказчиком и является лимитом средств на производство инженерных изысканий за счет государственных инвестиций в строительство или за счет средств субъектов квазигосударственного сектора.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его официального опубликования.
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