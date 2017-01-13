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Погода на выходные: сильных морозов в РК не ожидается, на севере возможен снег

13 января 2017, 17:04

Несмотря на похолодание, температура воздуха на большей части Казахстана ожидается близкой к климатической норме.


В западных, центральных, южных и юго-восточных областях Казахстана погоду будет определять антициклон, поэтому здесь преимущественно без осадков. Северные и восточные области республики по-прежнему в зоне влияния фронтов, там местами снег и метель, сообщает Zakon.kz со РГП "Казгидромет".

Несмотря на похолодание, температура воздуха на большей части Казахстана ожидается близкой к климатической норме и местами выше на 2-4ºС.

Более подробный прогноз погоды смотрите здесь

Фото: AdMe.ru





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