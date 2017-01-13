В Костанае произошло тройное ДТП с участием маршрутного автобуса

ДТП с участием сразу нескольких транспортных средств произошло в Костанае 13 января. Два легковых автомобиля и автобус попали в аварию на перекрестке улиц Тарана-Бородина , сообщает портал , сообщает портал Alau.kz





ДТП случилось в третьем часу дня на перекрестке, оснащенным светофором.





В пресс-службе областного ДВД рассказали, что водитель автомобиля Volkswagen Golf завершая маневр поворота налево не пропустил движущийся навстречу легковой автомобиль Mitsubishi. Два автомобиля столкнулись. Следом за японской иномаркой двигался автобус 102 маршрута, который, не успев затормозить, врезался в Mitsubishi, в результате чего «японец» оказался припечатанным к бетонному столбу.





По предварительным данным, виноват водитель автомобиля Volkswagen Golf. Пострадавших нет.







