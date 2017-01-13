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Новости за сегодня

Совет ЕЭК в 2017 году возглавил Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Олег Панкратов

 

Напомним, что на встрече глав четырех государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации - 26 декабря в Санкт-Петербурге президенты обсудили вопрос председательства Кыргыстана в органах Евразийского экономического союза в 2017 году. Речь идет о Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

«Основной задачей в рамках своего председательства в органах ЕАЭС в 2017 году Кыргызская Республика считает продолжение развития сотрудничества Союза с другими международными организациями и странами в целях наращивания торгово-экономического потенциала и повышения конкурентоспособности наших экономик. Вместе с тем углубление экономической интеграции должно идти параллельно со снятием барьеров и ограничений во взаимной торговле между государствами-членами Евразийского экономического союза. Это не раз подчеркивал Президент Кыргызской Республики Алмазбек Шаршенович Атамбаев. Я уверен, что общими усилиями мы сможем решить все имеющиеся вопросы и сделать очередной шаг на пути дальнейшей интеграции стран-участниц ЕАЭС», - отметил, открывая очередное заседание Совета ЕЭК, Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Олег Панкратов.

Согласно Договору о ЕАЭС, на посту председательствующего в этих органах происходит ежегодная плановая ротация в порядке русского алфавита. В ушедшем 2016 году во всех трех структурах председательствовала Республика Казахстан и ее представители.

13 января 2017, 17:08
Источник, интернет-ресурс: Евразийская экономическая комиссия

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