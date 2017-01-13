Назначен новый председатель правления ЕНПФ

Новым председателем правления ЕНПФ стала Нурбиби Наурызбаева. Ранее она была руководителем департамента внутреннего аудита Национального банка Казахстана. А до этого она занимала пост главы "Жилстройсбербанк". Об этом сообщила председатель совета директоров АО «ЕНПФ», заместитель председателя Национального банка РК Дина Галиева,



