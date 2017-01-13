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Новости за сегодня

В Казахстане отказались от идеи строить частные тюрьмы

 

Реализация проекта строительства первой в Казахстане тюрьмы по системе государственно-частного партнерства, о котором было заявлено в 2016 году, отсрочена, сообщает МИА «Казинформ».

«В ближайшем будущем строительство исправительных учреждений через государственно-частное партнерство в Казахстане не планируется. 5 января 2017 года Министерство национальной экономики РК дало экономическое отрицательное заключение по проекту «Строительство и сдача в эксплуатацию исправительного учреждения на 1500 мест в Южно-Казахстанской области (г.Шымкент)», - говорится в ответе Министерства внутренних дел РК на официальный запрос.

При этом в ведомстве подчеркнули, что в стране необходимо строительство новых тюрем. Теперь рассматривается вопрос реализации проекта за счет государственных средств.

Напомним, по сообщениям СМИ эта тюрьма должна была стать евро-стандарта, включающая в себя медицинский блок, школу, культурно-спортивный блок с магазином, библиотеку, парикмахерскую и актовый зал.

 

13 января 2017, 17:12
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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