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Прокуратура проверяет сообщение с просьбой наказать сотрудников уральской колонии

13 января 2017, 17:20

Распоряжением прокурора области создана группа по проверке доводов, указанных в обращении.


12 января в средствах массовой информации было опубликовано видеообращение гр. Кушекбаевой А. к Президенту Республики Казахстан о привлечении к уголовной ответственности сотрудников Учреждения РУ-170/2 по факту превышения ими должностных полномочий, а также неправомерных действий в отношении ее сына Кушекбаева Жениса Галымовича 09.05.88 г.р., осужденного 08.09.14 года Судом №2 г. Тараз за совершение преступления предусмотренного ст. 179 ч.3 в. «в» УК РК - разбой с целью хищения имущества в крупном размере, к 9 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в ИК общего режима, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Западно-Казахстанской областной прокуратуры.

Согласно обращения Кушекбаевой А., ее сын стал свидетелем совершения сотрудниками Учреждения РУ-170/2 преступлений в отношении осужденных и может это подтвердить с указанием имен сотрудников.

В этой связи, распоряжением прокурора области создана группа по проверке доводов, указанных в обращении.

"В настоящее время Спецпрокурорами прокуратуры области с участием Директора филиала «Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности» Кочеткова Павла Михайловича проводится досудебное расследование. В ходе которого будут тщательно проверены все доводы Кушекбаевой А. и ее сына, с дачей правовой оценки", - сообщили в прокуратуре.

фото: ИНФОРМБИРЖА news



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