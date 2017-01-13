На инаугурацию Трампа пожертвовали рекордную сумму в $90 млн
13 января 2017, 17:22
Инаугурационный комитет избранного 45-го президента США собрал на празднование его вступления в должность самую большую сумму в истории.
Через частные пожертвования на это мероприятие собрали 90 миллионов долларов. Ни одному президенту США не удавалось получить таких средств для своей инаугурации, пишет Associated Press, передает телеканал НТВ.
На первую инаугурацию Барак Обама сумел собрать 55 млн долларов, а вторую пришлось праздновать скромнее, поскольку поступило значительно меньше пожертвований — 43 млн долларов.
Как отметил председатель инаугурационного комитета Трампа Том Баррак, будущий президент не намерен проводить церемонию в «цирковой атмосфере», несмотря на то, что рекордная сумма позволяет устроить весьма масштабное мероприятие.
В свою очередь бывший глава инаугурационного комитета Барака Обамы Стив Керриган заявил, что не представляет, как команда Трампа сумеет потратить эти средства на празднование. Он также высказал недоумение по поводу того, что сбор средств продолжается.
Напомним, Дональд Трамп, одержавший победу на выборах президента США, официально вступит в должность 20 января.
Фото с сайта Politeka
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