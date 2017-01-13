Ряд документов для развития интеграции и промышленного сотрудничества одобрен советом ЕЭК

В частности, одобрен порядок выплаты за нарушение обязательств государствами ЕАЭС в области господдержки сельского хозяйства.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 13 января принял ряд важных решений в сфере интеграции, промышленности и агропромышленного комплекса, таможенного сотрудничества, энергетики, торговли, информатизации, информационно-коммуникационных технологий в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комиссии.





В заседании приняли участие вице-премьер-министр, министр международной экономической интеграции и реформ Республики Армения Ваче Габриелян, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Аскар Мамин, вице-премьер-министр Кыргызской Республики Олег Панкратов, первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов, председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, члены Коллегии (министры) ЕЭК.





Председательство в ЕАЭС с 1 января 2017 году перешло к Кыргызской Республике. В этой связи Совет Комиссии возглавил вице-премьер-министр Кыргызской Республики Олег Панкратов, который сменил на этом посту первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина.





«В рамках своего председательства в органах ЕАЭС в 2017 году Кыргызская Республика видит одним из приоритетов наращивание производственного потенциала государств-членов. Нам нужны новые точки роста и в первую очередь – это промышленное сотрудничество, усиление кооперации во всех промышленных секторах с созданием совместных предприятий. Сегодня был принят ряд важных решений, касающихся развития промышленной кооперации, и мы уверены, что в дальнейшем такие решения позволят нам выйти на реальные проекты, которые способны дать импульс нашим экономикам», – отметил О. Панкратов.





Членам Совета Комиссии был представлен доклад о сферах экономики, обладающих интеграционным потенциалом в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также мерах, способствующих его использованию.





Одобрены распоряжения Евразийского межправительственного совета о совместных прогнозах развития АПК, спроса и предложения государств ЕАЭС по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2016–2017 годы, организации в союзных государствах производства аналогов импортных комплектующих для машин и оборудования сельскохозяйственного назначения, используемых в странах Союза. Также одобрены меры по повышению спроса и развитию экспорта сельхозмашин и оборудования, которые производятся в ЕАЭС.





Совет ЕЭК одобрил перечень взаимовыгодных направлений кооперационного сотрудничества для финансирования проектов Евразийским банком развития (ЕАБР). Выстраивание такого механизма взаимодействия ЕЭК, государств-членов ЕАЭС и ЕАБР будет способствовать развитию интеграционного потенциала промышленного сотрудничества.





В ходе заседания поддержаны проекты актов Евразийского экономического союза, которые предусматривают конкретные мероприятия по реализации промышленного сотрудничества в сфере производства машин и оборудования для сельского хозяйства.





Цель этих проектов – создание условий по организации в Союзе производства комплектующих для сельхозтехники, развитие экспорта сельскохозяйственных машин и оборудования, а также стимулирование спроса на технику и оборудование для сельского хозяйства, произведенные на территории ЕАЭС.





Члены Совета одобрили соглашение о добровольном согласовании странами ЕАЭС с ЕЭК специфических субсидий в отношении промышленных товаров. Согласно этому документу, в 2017 году у стран ЕАЭС появится возможность добровольного согласования с Комиссией специфических субсидий. Государства Союза также смогут обратиться в ЕЭК при необходимости проведения разбирательств по вопросам предоставления промышленных субсидий. Положения документа направлены на формирование добросовестной конкурентной среды на общем рынке Союза.





Совет ЕЭК одобрил разработанные Комиссией порядок выплаты за нарушение обязательств государствами ЕАЭС в области господдержки сельского хозяйства и положение о проведении мониторинга рынка промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе.





Члены Совета утвердили перечень товаров, происходящих из развивающихся или наименее развитых стран, которым при ввозе в Евразийский экономический союз предоставляются тарифные преференции.





Совет одобрил и направил на внутригосударственные процедуры проект Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза.





По итогам Совета ЕЭК внесены изменения в перечень товаров, в отношении которых может быть установлена специальная таможенная процедура, а также в перечень условий помещения товаров под такую процедуру. В перечень включены бланки разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок грузов и пассажиров, бланки книжек международных дорожных перевозок (МДП).

Бланки разрешений и книжки МДП можно будет помещать под специальную таможенную процедуру без уплаты таможенных пошлин и налогов. Это позволит снизить издержки уполномоченных органов в сфере транспорта, ускорить и упростить таможенные операции.



