Найдена новая причина вымирания гигантских акул-убийц
13 января 2017, 17:27
По мнению ученых, это могло произойти из-за их рациона.
Группа палеонтологов из Бельгии, Италии и Перу выяснила предполагаемую причину вымирания крупнейших в мире акул — мегалодонов (Carcharocles megalodon, сообщает Science Alert, передает Lenta.ru.
Изучая царапины и сколы на костях различных морских животных, исследователи сделали вывод, что мегалодон предпочитал поедать небольших китов и других мелких млекопитающих, обитающих в морях. Так, следы зубов хищника были обнаружены на костях вымерших китообразных Piscobalaena nana, длина тела которых не превышала пяти метров.
Специалисты объясняют, что ледниковый период привел к замерзанию воды в морях и изменил экосистему, вымерли небольшие киты. Вместе с этим из зоны обитания мегалодонов — теплых прибрежных вод — в открытый океан мигрировали и крупные морские млекопитающие. В результате медлительные и холоднокровные акулы не находили пищи в привычных ареалах.
Carcharocles megalodon жила 2,3-2,6 миллиона лет назад. В длину она достигала 18 метров — втрое больше, чем большая белая акула. В вымирании мегалодона обычно обвиняют климатические изменения — образование Панамского перешейка и другие явления, способствовавшие глобальному похолоданию.
Весной 2016 года группа биологов предложила другое объяснение вымиранию мегалодона. Ученые, обследовав останки этих животных из всех океанов планеты, пришли к выводу, что гигантских акул погубил не климат, а падение видового разнообразия жертв и появление хищников-конкурентов.
Фото с сайта InterRight
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