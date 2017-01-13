Назначен новый председатель правления ЕНПФ

Новым председателем правления ЕНПФ стала Нурбиби Наурызбаева. Ранее она была руководителем департамента внутреннего аудита Национального банка Казахстана. До этого она занимала пост главы «Жилстройсбербанк», передает Zakon.kz

Напомним, что ранее было арестовано руководство АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

Сделку ЕНПФ в 5 миллиардов тенге расследует ДКНБ Алматы. С 21 декабря проводится проверка деятельности Акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» с участием Национального банка Республики Казахстан. Проверка осуществляется по операциям, совершенным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов. ЕНПФ, в свою очередь, опроверг информацию о хищениях средств, а также прокомментировал информацию о приобретении облигаций ТОО «Бузгул Аурум».