В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» Правительство Республики Казахстан утверждены Правила организации законопроектной работы в уполномоченных органах Республики Казахстан.

В частности, подготовка концепции проекта закона осуществляется с учетом послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана, положений ежегодного послания Конституционного Совета Республики Казахстан, нормативных постановлений Конституционного Совета Республики Казахстан, Верховного Суда Республики Казахстан, государственных программ и программ, утвержденных Правительством Республики Казахстан, планов мероприятий по реализации государственных программ, решений Правительства, результатов правового мониторинга нормативных правовых актов, практики применения законодательства Республики Казахстан в соответствующих отраслях и сферах общественной жизни, материалов научно-практических конференций, семинаров, совещаний, проводимых по проблемам действующего законодательства, обращений физических и юридических лиц, материалов, предоставляемых неправительственными организациями, информации, содержащейся в средствах массовой информации.

Подготовка концепции проекта закона осуществляется уполномоченным органом с привлечением при необходимости научно-исследовательских организаций, ученых соответствующих отраслей науки, специалистов различных областей знаний.

Уполномоченный орган при подготовке концепции проекта закона обеспечивает:

1) проведение анализа действующего законодательства в соответствующей области правового регулирования, определение причин недостаточной эффективности существующих правовых механизмов (при их наличии), учет результатов проведенного правового мониторинга законодательных актов, выявление наличия множественности актов, регулирующих сходные общественные отношения;

2) изучение, обобщение и анализ экономической, социологической, статистической и иной необходимой информации, проведение исследования прогнозируемых социальных, финансово-экономических, экологических, правовых и иных последствий принятия закона, в том числе анализ возможных социальных рисков, а также тенденций и вариантов развития общественных отношений в определенной сфере в связи с принятием закона;

3) проведение необходимых финансово-экономических расчетов (в случае, если реализация проекта закона повлечет сокращение доходов или увеличение расходов республиканского и (или) местных бюджетов и (или) Национального фонда Республики Казахстан);

4) изучение международного опыта, проведение сравнительно-правового анализа.

Концепция проекта закона оформляется по форме согласно приложению к Правилам.

Изложение аргументов, свидетельствующих о необходимости принятия законодательного акта, должно быть конкретным, обстоятельно устанавливающим связь негативных явлений и процессов с недостаточно эффективным действующим законодательством. В качестве аргументации необходимо приводить примеры из правоприменительной практики с указанием краткой фабулы имевшихся ситуаций, выводы и предложения.

Также при прогнозировании социальных последствий принятия закона проводится анализ его воздействия, как на развитие общества в целом, так и на его отдельные социальные группы, на повышение уровня и качества жизни: влияние на уровень образования и занятости населения, социальную структуру общества, доступность услуг здравоохранения, улучшение жилищных условий, развитие институтов гражданского общества, оцениваются возможные риски социального характера и другие последствия.

При прогнозировании финансово-экономических последствий принятия закона оцениваются связанные с его принятием:

1) прямые и косвенные расходы республиканского и местного бюджета;

2) расходы правоприменителей и иных субъектов реализации норм законодательного акта;

3) доходы республиканского и местного бюджета, а также доходы физических и юридических лиц;

4) иные расходы и доходы, а также иной экономический эффект (влияние на развитие конкуренции, доступность кредитных ресурсов, создание новых рабочих мест и другие последствия).

Постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.