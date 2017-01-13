Казахстан стал председателем Экономико-экологического комитета ОБСЕ в 2017 году

Это позволит активно продвигать в рамках Организации идеи Президента РК по вопросам экономической взаимосвязанности, развития сотрудничества.

На заседании постоянного Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 12 января министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц принял председательство в ОБСЕ и представил общее видение развития Организации, сообщает пресс-служба МИД РК, передает Zakon.kz.





Так, в своей речи С. Курц обозначил три основные угрозы – военные действия на пространстве ОБСЕ и затяжные конфликты, радикализация и насильственный экстремизм, а также кризис доверия между странами-участницами ОБСЕ.





С. Курц отметил, что австрийское председательство намерено продолжить усилия предыдущих председательств по разрешению кризиса вокруг и внутри Украины и восстановлению доверия на пространстве ОБСЕ.





В рамках военно-политического измерения деятельности ОБСЕ определены следующие направления: структурированный диалог по укреплению режима контроля над обычными вооружениями в Европе, борьба с международным терроризмом и радикализацией молодежи, урегулирование затяжных конфликтов.





В гуманитарном измерении Австрия намерена акцентировать внимание на вопросах свободы собрания и выражения, свободы СМИ, толерантности и недискриминации, свободы религии и вероисповедания в контексте развития культурного диалога.





В отношении экономико-экологического измерения в качестве приоритетных были определены вопросы озеленения экономики и построения партнерства для продвижения безопасности. В рамках этих двух тем фокус будет сделан на такие вопросы, как сокращение экологических рисков, ресурсоэффективность и альтернативная энергетика для продвижения энергобезопасности, надлежащее управление, построение бизнес-партнерств и экономическое сотрудничество.





Для выполнения этих задач во второй корзине Организации австрийское председательство назначило Постоянного представителя Казахстана при ОБСЕ Посла Кайрата Сарыбай главой Экономико-экологического комитета ОБСЕ в 2017 году.





«Это позволит активно продвигать в рамках Организации идеи Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по вопросам экономической взаимосвязанности, развития сотрудничества между различными интеграционными объединениями, зеленой экономики и экологии, транспортной безопасности и транзита», - отмечают в МИДе.





Кроме того, председательство Казахстана в данном комитете также позволит подготовить и провести 14-16 июня 2017 г. на высоком уровне подготовительную встречу к Экономико-экологическому форуму ОБСЕ на полях «ЭКСПО-2017» в Астане.



