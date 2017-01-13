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За 3 дня в Алматинской области поймали 27 человек, подозреваемых в кражах сотовых

13 января 2017, 17:35

На сегодняшний день законным владельцам возвращено 16 похищенных телефонов.


На территории Алматинской области с 10 по 12 января полицейские инициировали отработку под кодовым названием «Сотка», направленную на профилактику и раскрытие преступлений, связанных с сотовыми телефонами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

«За три дня раскрыто «по горячим следам» 3 грабежа и 5 краж сотовых телефонов. Кроме того, удалось раскрыть 19 ранее совершенных преступлений, связанных с хищением сотовых телефонов, одно из которых мошенничество. То есть в период отработки в общей сложности задержаны подозреваемые в совершении 27 фактов»? - проинформировали в областной полиции.

Как заверяют полицейские, по раскрытым фактам преступлений, на сегодняшний день законным владельцам возвращено 16 похищенных телефонов.

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