За 3 дня в Алматинской области поймали 27 человек, подозреваемых в кражах сотовых

На территории Алматинской области с 10 по 12 января полицейские инициировали отработку под кодовым названием «Сотка», направленную на профилактику и раскрытие преступлений, связанных с сотовыми телефонами , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.





«За три дня раскрыто «по горячим следам» 3 грабежа и 5 краж сотовых телефонов. Кроме того, удалось раскрыть 19 ранее совершенных преступлений, связанных с хищением сотовых телефонов, одно из которых мошенничество. То есть в период отработки в общей сложности задержаны подозреваемые в совершении 27 фактов»? - проинформировали в областной полиции.





Как заверяют полицейские, по раскрытым фактам преступлений, на сегодняшний день законным владельцам возвращено 16 похищенных телефонов.